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MAÇ SONUCU | Esenler Erokspor 0-2 Demir Grup Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Esenler Erokspor 0-2 Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.

3 Aralık 2019 21:08

Stat: Esenler

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Orhan Gülle, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler (Dk. 87 Alper Karaman), Melih Kabasakal, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Eray Pazar (Dk. 64 Şahin Fıstıkçı), Erhan Karayer

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Papp, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Derlek (D. 57 Fernando), Traore (Dk. 65 Appindangoye), Vieira, Yatabare, Kone (Dk. 76 Volkan Eğri)

Goller: Dk. 3 Traore, Dk. 73 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Emre Adiloğlu, Dk. 89 Orhan Gülle (Esenler Erokspor)

3. dakikada Yatabare’nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1. Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı. 73. dakikada Fatih Aksoy’un pasıyla topla buluşan Fernando’nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas’ta oynanacak.

Son güncelleme 21:08 | 3 Aralık 2019
erokspor sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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