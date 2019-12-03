İştah

Üst üste kazanmanın verdiği özgüven Beşiktaş'ı farklı bir havaya sokmuş. İdeal kadrosunu bulan Abdullah Avcı'nın takımı sahaya çok iyi yerleşiyor (Onun tabiriyle parselliyor) ve iştahlı oynuyor. Kayserispor önünde üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş'ın son 7 haftada sadece 2 gol yediğini hatırlatmakta da fayda var.

Beşiktaş’ın fark yaratan oyuncusu tartışmasız Burak Yılmaz. Bana göre Türkiye'nin en iyi futbolcusu. Yıllar geçtikçe farklı bir seviyeye geldi. Kendisini sürekli geliştiriyor. Top ayağına geldiğinde hep en doğru koşuyu yapıyor, en doğru pası veriyor, en doğru şutu çekiyor. Olağanüstü bir oyun bilgisi var. Atiba'ya yaptığı asist ve attığı gol de Beşiktaş'ın maçı kolayca kazanmasını sağladı. Atiba demişken, 36 yaşındaki futbolcu 26 yaşındaymış gibi. Ayakta alkışlanacak bir mücadelesi var. Elneny ile birlikte ortaya iyi kapattılar. Gökhan ve Caner'in sürekli öne oynama isteği de farkın bir diğer sebebiydi. Tecrübeli iki bekin Beşiktaş için önemi dünkü maçta yine ortadaydı. İlk yarıda 15 şut çekip 9 isabet bulan bir Beşiktaş izledik. Lung olmasaydı fark çok daha fazla olurdu orası kesin. İlk 45 dakika bittiğinde skor 3-0'dı ama Vida Karius'la, Caner de Atiba ile pozisyon tartışması yapıyordu. İşte bu iştah ve sürekli daha iyisini arama isteği Beşiktaş'ı daha yukarılara taşıyacak.

Kayserispor’a bakacak olursak, çok kötü bir haldeler. Türkiye'nin en kötü stoperi Abdennour'la oynamak da kolay değil. Uygun'un 15 yaşındaki Emre ve 17'lik Nurettin'i oynatması belki de yaptığı tek olumlu hareketti.

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