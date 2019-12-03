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Hande Sarıoğlu’nun Emre Belözoğlu sorusu Fatih Altaylı’yı kızdırdı! Yayını terk etti…
Süper Lig

Hande Sarıoğlu’nun Emre Belözoğlu sorusu Fatih Altaylı’yı kızdırdı! Yayını terk etti…

Habertürk TV'de yayınlanan Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında Fatih Altaylı kendisine yöneltilen Emre Belözoğlu sorusu sonrası yayını terk etti.

3 Aralık 2019 08:25

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu’nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber’in de yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV’de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram’ın rakibine yaptığı hareket ile ilgili Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti.

Altaylı’nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu’nun ”Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?” şeklindeki soru yöneltince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı “Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum.” şeklinde tepki verdi ve stüdyoyu terk etti.

Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.

İşte ekranlara yansıyan o tartışma…

 

Son güncelleme 08:31 | 3 Aralık 2019
fatih altaylı Fenerbahçe galatasaray Hande Sarıoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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