Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?

Günümüzde televizyon ekranlarında spiker olarak kariyerini sürdüren Hande Sarıoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Hande Sarıoğlu hakkında merak edilenler…

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 yılında Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı ve çocukluk yılları Düzce Akçakoca'da geçti. Ortaokuldan sonra lise eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü. Üniversite yıllarında okuduğu dönemlerde Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşının kısa filminde oyuncu Levent Ülgen ile aynı kısa filmde rol alması ile hayatı bir anda değişti. 2010 yılında dönemin fenomen olan dizisi Aşk-ı Memnu dizisinde rol almaya başlayan Hande Sarıoğlu bu dizide düğün organizatörü rolü ile hayli beğeni topladı. Bu süreçten sonra oyunculuk alanında ilerlemesi beklenirken güzel spiker televizyonculuk kariyerini seçerek mesleğinde zirveye ulaştı. Bunun dışında Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Hande Sarıoğlu, bir dönem TRT ekranlarında yayınlanan Ana Ocağı yarışma programına da katılmıştır.

Kariyerinde, Çarkıfelek, Pasaport, Kaç para kaç, Böyle Çok Daha Güzelsin, Tivibuspor gibi programlarla adını duyuran Hande Sarıoğlu 2019 yılında Habertürk TV ekranlarına transfer oldu.