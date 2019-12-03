SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Masasına koydukları kanun teklifini kabul etmeyen Erdoğan'a teşekkür ettiler!
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Diğer

Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 yılında Düzce Akçakoca’da doğdu. Program sunuculuğunun yanı sıra geçmişte oyunculuk tecrübesi de bulunan Hande Sarıoğlu, son dönemde futbol bilgisi ile dikkat çekiyor. Peki Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

3 Aralık 2019 09:12

Günümüzde televizyon ekranlarında spiker olarak kariyerini sürdüren Hande Sarıoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Hande Sarıoğlu hakkında merak edilenler…

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 yılında Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı ve çocukluk yılları Düzce Akçakoca'da geçti. Ortaokuldan sonra lise eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü. Üniversite yıllarında okuduğu dönemlerde Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşının kısa filminde oyuncu Levent Ülgen ile aynı kısa filmde rol alması ile hayatı bir anda değişti. 2010 yılında dönemin fenomen olan dizisi Aşk-ı Memnu dizisinde rol almaya başlayan Hande Sarıoğlu bu dizide düğün organizatörü rolü ile hayli beğeni topladı. Bu süreçten sonra oyunculuk alanında ilerlemesi beklenirken güzel spiker televizyonculuk kariyerini seçerek mesleğinde zirveye ulaştı. Bunun dışında Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Hande Sarıoğlu, bir dönem TRT ekranlarında yayınlanan Ana Ocağı yarışma programına da katılmıştır.

Kariyerinde, Çarkıfelek, Pasaport, Kaç para kaç, Böyle Çok Daha Güzelsin, Tivibuspor gibi programlarla adını duyuran Hande Sarıoğlu 2019 yılında Habertürk TV ekranlarına transfer oldu.

Son güncelleme 09:12 | 3 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
06/12/2019 - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR