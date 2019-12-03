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Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11’de çıktı, iki dakikada şov yaptı!
Fenerbahçe

Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11’de çıktı, iki dakikada şov yaptı!

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11’de yer aldı. Genç futbolcu 15. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golün asistini yaparken 1 dakika sonra ağları sarsan isim oldu.

3 Aralık 2019 21:36

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Maçın 15. dakikasında Deniz Türüç’ün kafayla attığı golün asistini yapan Kadıoğlu, 1 dakika sonra Vedat Muriqi’nin pasını iyi değerlendirdi ve skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Genç futbolcu oynadığı futbolla alkış toplarken sosyal medyada da kısa sürede Trend Topic listesine girmeyi başardı.

ADIL RAMI 34 GÜN SONRA…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Adil Rami 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de Gaziantep karşısında 45 dakika forma giyen Rami daha sonra bir çok müsabakada Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle de takımdan geri kalan Fransız futbolcu son olarak 30 Ekim tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakasında 61 dakika forma giymişti.

33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 2 resmi müsabakada yer aldı.

Son güncelleme 21:56 | 3 Aralık 2019
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İstanbulspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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