Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11’de çıktı, iki dakikada şov yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Maçın 15. dakikasında Deniz Türüç’ün kafayla attığı golün asistini yapan Kadıoğlu, 1 dakika sonra Vedat Muriqi’nin pasını iyi değerlendirdi ve skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Genç futbolcu oynadığı futbolla alkış toplarken sosyal medyada da kısa sürede Trend Topic listesine girmeyi başardı.

Art niyet aramaya gerek yok. Umarım Ferdi Kadıoğlu bundan sonra daha fazla süre alır. pic.twitter.com/7A34U35Ls7 — Zeljko. (@ELPatronZeljko) December 3, 2019

Ferdi Kadıoğlu… En büyük dersi çıkartması gereken kişi Ersun Yanal. Alper'e güvendiğinin 10'da 1'inde bu çocuğa güvensek 20M€'muz daha olacak. — PERHAPS YİNE ASKI YEDİK AQ (@peynirligemi3) December 3, 2019

Bu maçı izleyerekten bile ne kadar kaliteli bir çocuk olduğunu görüyorsunuz Ferdi Kadıoğlu’nun. Bu çocuğu görmeyen vallahi kördür billahi kördür. Kahrolsun isim oynatan hocalar kahrolsun. Bu çocuk klasını daha nasıl göstersin Allah için biri söylesin. pic.twitter.com/69VDXhk0Ow — For Galatasaray (@scout_for) December 3, 2019

İlk 15 dakika Ferdi Kadıoğlu 1 gol, 1 asist. — Kenan Pamuk (@kpamuk) December 3, 2019

ADIL RAMI 34 GÜN SONRA…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Adil Rami 34 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de Gaziantep karşısında 45 dakika forma giyen Rami daha sonra bir çok müsabakada Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle de takımdan geri kalan Fransız futbolcu son olarak 30 Ekim tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.tur müsabakasında 61 dakika forma giymişti.

33 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 2 resmi müsabakada yer aldı.