Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda ilk maçına çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u ağırlıyor. İlk maçta avantaj sağlayacak bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe karşında İstanbulspor sürpriz peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor ZTK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda 3 Aralık Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Deniz, Zajc, Ferdi, Alper

İstanbulspor: Alperen, Muhsin, Wellington, Etoga, Duhan, Onur, Eslem, Cajic, Mensah, Berkay, Diouf