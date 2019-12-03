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Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda ilk maçına çıkıyor
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda ki ilk maçında İstanbulspor karşısında çıkıyor. Yedek ağırlıklı kadroya çıkması beklenen Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek İstanbulspor zorlu rakibini yenerek bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Aralık 2019 16:19

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u ağırlıyor. İlk maçta avantaj sağlayacak bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe karşında İstanbulspor sürpriz peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor ZTK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda 3 Aralık Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Deniz, Zajc, Ferdi, Alper

İstanbulspor: Alperen, Muhsin, Wellington, Etoga, Duhan, Onur, Eslem, Cajic, Mensah, Berkay, Diouf

Son güncelleme 16:19 | 3 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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