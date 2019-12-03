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EURO 2020 biletleri satışa çıkıyor
Milli Takımlar

EURO 2020 biletleri satışa çıkıyor

Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2020'nin bilet satışına yarın başlayacak.

3 Aralık 2019 16:28

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) biletleri yarın satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 biletlerinin satışı, internette “http://euro2020.com/tickets” adresi üzerinden yarın TSİ 16.00’da başlayacak ve 18 Aralık Çarşamba günü TSİ 16.00’da sona erecek. UEFA’nın gerçekleştireceği bilet satışında, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri önceliğe sahip olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için UEFA “ilk gelen alır” genel satış prensibini uygulayacak.

EURO 2020’de A Grubu’nda yer alan Türkiye; Roma’da 12 Haziran’da İtalya, Bakü’de 17 Haziran’da Galler ve 21 Haziran’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 16:28 | 3 Aralık 2019
euro 2020 türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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