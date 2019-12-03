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Ertuğrul Sağlam: O çocuk gülene kadar…
TFF 1.Lig

Ertuğrul Sağlam: O çocuk gülene kadar…

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, en büyük hayalinin Samsunspor'u Türkiye'de şampiyonluk yaşamış 6. kulüp yapmak olduğunu söyledi. Ertuğrul Sağlam, sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf hakkında da yorum yaptı.

3 Aralık 2019 13:36

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erkanat, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Kulüp Müdürü Soner Soykan'ı makamında ağırladı. Vali Kaymak, kayyum zamanı ve şimdiki Samsunspor'u değerlendirirken, Ertuğrul Sağlam ise hedeflerinden bahsetti.

Sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf hakkında da konuşan Sağlam, “Manisa Başkanı bir içerik paylaşmış. Sosyal medyada gezerken gördüm. İçim burkuldu. Küme düştüğümüz sene bir tane ağlayan çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Dedim ki; ‘bunu bizim kullanmamız lazım.’ O çocuk gülene kadar bu işin peşini bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

28 Kasım 2019 Ertuğrul Sağlam: Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak Samsunspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Ertuğrul Sağlam iddialı açıklamalarda bulunarak, “Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak. Süper Lig'de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız” dedi. İlgili Haberi Oku

“EN BÜYÜK HAYALİM…”

Samsunspor'u Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig'in kalıcı takımlarından biri haline getireceklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

“Herkes burada olmamı duygusallıkla birleştirmeye çalışıyor. Benim burada olmamın bir tarafında duygusallık var ama diğer tarafından da profesyonellik var. Ben bugün artık x bir Anadolu takımına git, orada küme düşmemeye oyna ya da sıkıntılarla uğraş, 12. 13. bitir gibi bir hedefle çalışmak istemedim. Buradaki şehrin potansiyelin, taraftarın gücünü, tesisin kalitesini, stadın güzelliğini gördüğünüz zaman futbola ait olması gereken birçok değer burada var. İnanıyorum ki kulüp içerisinde oluşturduğumuz birlikteliği, sizlerin ve halkın da katılımıyla sinerji oluşturarak, bu takımı önce TFF 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e sonra Süper Lig'de istikrarlı bir takım haline ve Avrupa kupalarına oynayan ve sonucunda en büyük hayalim de Samsunspor’u Türkiye'deki 6. şampiyon yapmaktır. Beklentimiz ve burada olmamızın sebebi bu. Futbolculara da, ‘Bu saatten sonra artık bizim bir üst lige çıkamamamız durumunda herkes kendini sorgulasın’ dedim. Bu artık bir onur meselesidir. Bundan sonrasını da ona göre planlayacağız. Güzel başladık, elimizde güzel de bir oyuncu kadrosu var. Onlar da kendi potansiyellerini ortaya çıkararak, güzel maçlar ortaya koyacaklar.”

Son güncelleme 13:36 | 3 Aralık 2019
ertuğrul sağlam Samsunspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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