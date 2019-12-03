Ersun Yanal’dan Ferdi açıklaması: Erken hasat problem yaratır

Ziraat Türkiye Kupası’nda sahasında İstanbulspor’u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ersun Yanal yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sahalarında kaybetme lükslerinin kalmadığını söyledi. İşte Yanal’ın açıklamaları: ‘FENERBAHÇE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

”Bu tür oyunlarda rakibimize karşı daha çabuk ve baskıcı oynayabilirdik. En azından pozisyon vermeden net bir skor aldık. Bu tür oyunlarda başka şanslar da var. Genç oyuncularımızı Fenerbahçe’ye hazırlamak amacıyla fırsatları vermek adına olumlu gelişmeler var. Fenerbahçe’nin geleceği için de çalışıyoruz. Taraftar bazen serzenişte bulunuyor ama onları kaybetmeden kazanmaya çalışıyoruz. Birkaç oyuncuyu daha katmaya çalışıyoruz ama bunlar zamanla olur. Doğru zamanda hasat yaparsanız değerinde olmuş olur.”

‘YAVAŞ YAVAŞ DOĞRU ZAMANDA KULLANMAK ÖNEMLİ’

“Şundan emin olun ki Fenerbahçe’nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz. Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var. Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli. Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı. Muhammet bugün girdi, bir asist yaptı. Kadroya girmek için önünde süreç var. Önemli bir oyuncu, yavaş yavaş onları ısıtıp, umarım Fenerbahçe’nin uzun vadeli bir oyuncusu olacak gelişim sağlatmayı başarırız.”

‘BUNDAN SONRA EVİMİZDE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK’

Bugün oynadığımız oyun farklı, sonra oynayacağımız oyunlar farklı, Biz gençlerle ilgili pozitif düşünme konusunda hemfikiriz. Bunu doğru zamanda ve doğru yerde olmalı. Takımda uzun vadeli kullanmayı başaracak bir gelişimi umarım başarırız. Bundan sonra evimizde kaybetme lüksümüz yok.