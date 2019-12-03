Didier Drogba’nın Mbappe anısı geceye damga vurdu!

Fildişili futbol efsanesi, eski Galatasaraylı Didier Drogba, Ballon d’Or ödül töreninde Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Didier Drogba, “10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmiş ve fotoğraf çektirmek istemişti. O gün skorun etkisiyle bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Kylian Mbappe imiş. Borcumu şimdi ödemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Drogba bu sözlerinin ardından Mbappe ile bu özçekimi gerçekleştirdi. Yaşanan bu olay ve fotoğraf ödül töreninin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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