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Didier Drogba’nın Mbappe anısı geceye damga vurdu!
Süper Lig

Didier Drogba’nın Mbappe anısı geceye damga vurdu!

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Ballon d'Or ödül töreninde Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili yaşadığı anısını anlattı. Drogba anlattığı hikaye ile geceye ve sosyal medyaya damga vurdu.

3 Aralık 2019 11:02

Fildişili futbol efsanesi, eski Galatasaraylı Didier Drogba, Ballon d’Or ödül töreninde Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Didier Drogba, “10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmiş ve fotoğraf çektirmek istemişti. O gün skorun etkisiyle bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Kylian Mbappe imiş. Borcumu şimdi ödemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Drogba bu sözlerinin ardından Mbappe ile bu özçekimi gerçekleştirdi. Yaşanan bu olay ve fotoğraf ödül töreninin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Son güncelleme 11:02 | 3 Aralık 2019
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