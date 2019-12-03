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CANLI YAYIN | Fenerbahçe – İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Fenerbahçe – İstanbulspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de fazla süre alamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıktı. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı canlı izleme linki haberimizde yer alıyor.

3 Aralık 2019 19:38

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

İŞTE İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi

İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Tolga, Onur, Duhan, Oğuzhan, Cajic Ali, Diouf, Allahyar, Eslem

FENERBAHÇE’NİN CEZASI SONA ERECEK

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş’la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig’de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1’lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor’u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0’lık galibiyetlerle rakibini elemişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 19:48 | 3 Aralık 2019
Fenerbahçe İstanbulspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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