CANLI YAYIN | Fenerbahçe – İstanbulspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak ve Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

İŞTE İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi

İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Tolga, Onur, Duhan, Oğuzhan, Cajic Ali, Diouf, Allahyar, Eslem

FENERBAHÇE’NİN CEZASI SONA ERECEK

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş’la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig’de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1’lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor’u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0’lık galibiyetlerle rakibini elemişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.