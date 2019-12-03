Cagliari’den inanılmaz geri dönüş! 7 gollü müthiş maç!

İtalya Serie A’nın 14. haftasında Cagliari ile Sampdoria arasında oynanan Sardegna Arena’da oynanan karşılaşma uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Sezonun flaş takımı Cagliari, düşme hattından kurtulmaya çalışan Sampdoria’yı karşısında uzatmanın son dakikasında attığı golle 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmaya Sampdoria’ya göre daha iyi başlayan Cagliari, üst üste geliştirdiği ataklardan sonuç alamazken, konuk ekip sürpriz bir golle öne geçti. Fabio Quagliarella, 38. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Cagliari ataklarını iyi savunan Sampdoria, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için bastıran Cagliari, kalesinde şok bir gol daha gördü. Hızlı gelişen Sampdoria atağında Gaston Ramirez, 52. dakikada Sampdoria’nın ikinci golünü ağlara bıraktı. Bir anda iki farklı geriye düşen Cagliari, rakip kalede baskısını arttırdı. Radja Nainggolan, 69. dakikada Cagliari’nin farkı bire indirmesini sağladı. Bu golle maça ortak olması beklenen Cagliari’nin umutları sadece bir dakika sürdü. Fabio Quagliarella, 70. dakikada Sampdoria’yı 3-1 öne geçiren golü ağlara bıraktı.

Ancak ne olduysa son 15 dakikada oldu. Gol için tüm riskleri alan Cagliari, 74 ve 76. dakikalarda Joao Pedro ile üst üste bulduğu iki golle beraberliği yakaladı. Bu gollerden sonra iyice savunmaya çekilen Sampdoria, uzatma dakikalarına kadar kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak 90+6’ıncı dakikada sahneye çıkan Alberto Cerri, inanılmaz bir kafa vuruşu ile Cagliari’yi 4-3 öne geçiren golü ağlara bıraktı.

Atılan son gol sonrası stadyum adeta yıkılırken, Cagliari takımı futbolcuları da büyük sevinç yaşadı. Attığı gol sonrası formasını çıkaran Alberto Cerri, 90+8’inci dakikada hakemde sarı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cagliari, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 28 yapan Cagliari, ligde 4. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Sampdoria ise 17. sırada yer aldı.