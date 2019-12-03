Beşiktaş’ta zirve yürüyüşü!

Beşiktaş, Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ligin 13. haftasında rakibini 4-1 mağlup etti.

Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilginin ardından topladığı 5 puanla 16. sırada yer alabilen siyah-beyazlı takım, 7. haftadan itibaren büyük bir çıkışa geçti. Beşiktaş, son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan elde etti.

Süper Lig’de 7. galibiyetine ulaşan ve 3 de beraberliği bulunan Beşiktaş, 24 puanla 3. sıraya kadar yükseldi.

Üst üste 5. galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de üst üste 5. galibiyetini aldı. Ligin 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

Evindeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı. Vodafone Park’ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca iç sahada üst üste gol atma serisini de 35 maça çıkardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oğuzhan ve Lens`e sahip çıktıkları için... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçından sonra Oğuzhan ve Lens`i tribüne çağıran Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

2 maç sonra gol yedi

Çıkışa geçtiği haftalarda savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, 2 maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 7. haftasından 12. haftasına kadar sadece Antalyaspor ile yaptığı maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor’da Emmanuel Adebayor’un 86. dakikada golüne engel olamadı.

Bu sezonki en gollü galibiyeti

Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetini de İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldı.

Ligin 2. haftasında Göztepe’yi 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 ve Antalyaspor’u 2-1’lik skorlarla geçmişti. Beşiktaş; Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını ise 1-0’lük üstünlükle tamamlamıştı.

Burak Yılmaz: Taraftarların desteği tüylerimizi diken diken etti Kayserispor`u 4-1 mağlup eden Beşiktaş`ta 2 gol atan Burak Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Burak Yılmaz’dan gollere devam

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi.

Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig’de bu sezon 5 gole ulaştı.

Hutchinson’dan 2. gol

Beşiktaş’ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Hutchinson, Süper Lig’in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.