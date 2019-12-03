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Berna Gözbaşı kimdir? Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın hayatı…
Kayserispor

Berna Gözbaşı kimdir? Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın hayatı…

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da doğdu. Süper Lig'de ilk kadın kulüp başkanı olan Berna Gözbaşı uzun yıllardır iş hayatının içerisinde yer alıyor. Peki Berna Gözbaşı kimdir? İşte merak edilen hayatı...

3 Aralık 2019 15:33

Süper Lig’in ve Kayserispor’un ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İşte Berna Gözbaşı kimdir sorusunun yanıtı…

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da doğdu. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu.

İş hayatına Kayseri Çinkur’un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında “Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options” konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ’yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı.

2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak’ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı’nın 2 kızı vardır.

Son güncelleme 15:33 | 3 Aralık 2019
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