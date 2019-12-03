Ballon d’Or’u Messi kazandı geceye Ronaldo damga vurdu!

FIFA 2019 Ballon d’Or ödülü Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu. Lionel Messi’nin 6. kez kazandığı ödül törenine katılmayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, en çok konuşulan isim olmayı başardı. Ballon d’Or’da Messi’nin en yakın rakibi olan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk’ın esprisi ile konuşulmaya başlanan Ronaldo, Ballon d’Or ile aynı anda İtalya’da verilen yılın oyuncusu ödülü (Gala del Calcio) öncesi yaptığı iddia edilen hareketle konuşulmaya devam etti.

Ballon d’Or ödül töreni yerine Gala del Calcio’ya katılmaya karar veren Ronaldo’nun olmayışı, gecede konuşulmasını engellemedi. Hollanda televizyonuna kısa bir röportaj veren Van Dijk’ın, kendisine sorulan bir soruya verdiği esprili yanıt, Portekizli yıldızın kardeşi tarafından sert bir şekilde karşılandı. “Rakiplerinden Ronaldo’nun geceye katılmamasını nasıl değerlendiriyorsun?” şeklindeki soruya “Rakibim miydi ki?” diye yanıt veren Van Dijk, Ronaldo’nun kardeşi Katia Aveiro’nun hedefi oldu.

Instagram hesabından Van Dijk’ın cevabı hakkında paylaşımda bulunan Katia Aveiro “Sanırım birçok insan hayal kırıklığı içerisinde gerçeklikten uzak bir dünyada yaşıyor” ifadesi ile başladığı ifadelerini gittikçe sertleştirdi.

Katia Aveiro, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Ronaldo’nun, birçok başarı kazanmasına rağmen bu akşam Ballon d’Or ödülü kazanmayacağı zaten biliniyordu. Ancak bu başka bir tartışma konusu… Sevgili Virgil, senin ilk kez katıldığın bu ödül töreninde Ronaldo sayısız kez yer aldı. Senin de bildiğin gibi sevgili Virgil, Ronaldo yıllardır oynadığın ligde üç şampiyonluk yaşadı. Senin ise elinde bir şampiyonluk kupası bulunmuyor. Ayrıca o ülkede en iyi ve en skorer oyuncu olmayı başardı. Üstelik senden daha genç bir yaştaydı. Sonra, sevgili Virgil, gittiği Real Madrid’de kulüp tarihinin en iyi oyuncusu oldu. Sana bir şey hatırlatayım mı Virgil? Real Madrid takımında seni Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup etti. Üstelik bu kupayı da beş kez kazandı. Ayrıca Ronaldo ve takım arkadaşları, senin ‘Portakallar’ını finalde yendi. Bu acı vermiş miydi?”

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RONALDO İTALYA’DA DA GÜNDEM OLDU

Katia Aveiro’nun Van Dijk’a verdiği sert cevap dışında Ronaldo, Ballon d’Or yerine katıldığı Milano’da düzenlenen Gala del Calcio ödül töreninde de konuşulmayı başardı. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli yıldızın ödül aldığının anons edildiği ana kadar arabasında beklediğini yazdı.

“İnanılmaz’ başlığı ile Ronaldo’nun arabasında beklediğini belirten Palmeri, yıldız futbolcunun korumalarının görüntü alınmasını engellediğini savundu.

Ronaldo, İtalya’da en iyi forvet ve en değerli oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Adı anons edilince sahneye gelen Ronaldo, ödülünü Diletta Leotta’nın elinden aldı.

İtalya’da düzenlenen Gala del Calcio ödül töreninin Ballon d’Or ile aynı anda gerçekleştirilmesi ise soru işaretleri yarattı.