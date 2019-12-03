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Altay ve Trabzonspor efsaneleri bir araya geldi
Ziraat Türkiye Kupası

Altay ve Trabzonspor efsaneleri bir araya geldi

Altay ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı öncesi her iki kulüpte de forma giymiş efsane futbolcular, programda bir araya geldi. Etkinlikte geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Turgut Uçar da unutulmadı.

3 Aralık 2019 18:12

Türk futbolunda Anadolu'nun sesini yükselten iki büyük kulüp; Altay ve Trabzonspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yolu siyah-beyaz ve bordo-mavi renklerde kesişen efsane futbolcular, Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde buluşarak hasret giderdi. Lemi Çelik, Orhan Üstündağ, Ümit İnal, Gökhan Ersoy, Mehmet Zengin, Müfit İkizoğlu, Tahir Karapınar ve Altay Dağdelen gibi isimlerin katıldığı buluşmada keyifli sohbetler kupa eşleşmesiyle zaman zaman yerini tatlı-sert iddialaşmalara bıraktı.

Turgut Uçar, kupa mesaisi öncesi unutulmadı

Günün en hüzünlü anlarıysa, geçtiğimiz mart ayında aramızdan ayrılan, iki camianın da unutulmaz oyuncuları arasına girmiş Turgut Uçar'dan söz açıldığında yaşandı. Centilmenliği ve futboluyla gönüllerde yer etmiş Uçar dualarla anıldı. Turgut Uçar’ın eşi Umay Uçar ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, iki ekibin yarın maç öncesi ısınma sırasında giyeceği Turgut Uçar anısına hazırlanan formayla objektiflere poz verdi. Buluşmaya katılamayan Miodrag Jesic, Ünsal Aka ve Hasan Özer ise gönderdikleri videolar ile Turgut Uçar'a olan hasretlerini dile getirdi.

Son güncelleme 18:12 | 3 Aralık 2019
altay trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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