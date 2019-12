Abisi Ryan Giggs eşiyle birlikte olmuştu… Rhodri Giggs: Sanki ben aldattım!

Manchester United’ın efsane oyuncusu Ryan Giggs’in kardeşi Rhodri yıllar sonra yaptığı açıklamalarla spor ve magazin gündemine oturdu.

Rhodri Giggs, 8 yıl boyunca eşi Natasha birlikte olan erkek kardeşi Ryan’ın tüm aileyi paramparça ettiğini söyledi. Bir podcast programına konuk olan Rhodri, yasak aşkın ortaya çıktığı 2011 yılından bu yana abisi Ryan ile konuşmadığını belirtti.

Rhodri Giggs, annesinin de abisinin tarafını tuttuğunu ve kendisiyle konuşmadığı söyleyerek, ’35 madalyam yok, Manchester United’da 20 sene oynamadım ve büyük bir eve sahip değilim tabii’ diye annesi Lynne Giggs’e tepki gösterdi.

“Sanki aldatmayı ben yaptım. 3 çocuğum var, biri 5 yaşında annemle hiç tanışmadı, biri 13 yaşında 7-8 yıldır annemi görmedi. Onlar ne yaptı? 1,5 km uzakta oturuyorlar. Ailemden kimseyle konuşmuyorum, onlar da benimle konuşmuyor. Ama hepsi Ryan ile konuşuyor, Galler’de yaşayıp Galler maçlarına gidip güzel yemekler yiyor güzel ağırlanıyorlar. Onların sevdiği bu.”

Eşiyle abisinin arasındaki ilişkiyi basından öğrendiğini açıklayan Rhodri, haberlerin çıktığı sabah eşinin annesinin eve geldiğini ve Natasha’dan (ilişkiyi itiraf eden) bir mektup getirdiğini söyledi. Natasha’nın ise önceki gün çocukları alarak İspanya’ya gittiği ve telefonunu kapattığı belirtildi.

Ryan Giggs' brother says their mum hasn't spoken to him in eight years after the ex-Man Utd star's affair with his wife https://t.co/7r4LDrwoqS

— The Sun Football (@TheSunFootball) December 2, 2019