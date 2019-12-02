Vodafone Park’ta duygusal anlar! Abdullah Avcı ilk kez…

Beşiktaş’ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı, duygusal anlar yaşadı. Maç bittikten sonra, daha önceki maçlarda olduğu gibi soyunma odasına giden Abdullah Avcı’yı futbolcular, tribünlerden gelen istek üzerine yeşil zemine geri getirdi.
Avcı, sahaya çıkar çıkmaz tribünlerden ‘Abdullah Avcı’ tezahüratları yükseldi. Bu tezahüratlar üzerine gözleri dolan Abdullah Avcı, tek tek tribünlerin önüne giderek taraftarlara teşekkür edip karşılık verdi. Tribünleri alkışlayan ve önlerinde eğilen Abdullah Avcı, içeriye girmeden önce üçlü çektirdi.
‘DUYGUSU VE RUHU BAŞKADIR DEMİŞTİ’
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı;
“Çok güzel duygular yaşadım. Benden önce Oğuzhan’a ve Lens’e sonuna kadar destek oldukları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Maçtan sonra da çok alışık olmadığım bir şey yaşadım. Metin Tekin, Beşiktaş’a gelmeden önce ‘duygusu ve ruhu başkadır’ demişti. Bugün bunu hissettim. Oyuncularımın hepsi inanılmaz bir istekle başladılar. Goller, pozisyonlar var. 2. yarıda biraz daha topu koşturabilseydik doğru şekilde daha farklı olabilirdi. Güzel bir ivme başladık. Son dönemdeki süreç bizi mutlu ediyor. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Bu ivmeyi ilk yarıda sürdürmek istiyoruz. Kayserispor’a da başarılar diliyorum.”