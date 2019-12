Utanç verici olaya en güzel cevabı Talha Ahmet Erdem verdi!

Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Talha Ahmet Erdem 81 kiloda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Talha’nın bu başarısının ardından akıllara geçtiğimiz ay Aksaray’da yaşanan utanç dolu olayı getirdi.

EN İYİ CEVABI TALHA VERDİ

Geçtiğimiz ay Aksaray'da Otizmli çocukların da eğitim gördüğü Mehmetçik İlkokulu'nda bir gurup veli Otizmli öğrencileri yuhalaması ülke gündemine oturmuştu. Olay sırasında çekilen video velilerin yaptığı vicdansızlığı gözler önüne sermişti. Konuya ilişkin ikinci skandal da mahalle muhtarının yaptığı açıklama olmuştu. Mahalle Muhtarı Şükrü Genç “hafif otistik olanlara karşı değiliz” diyerek skandal bir ifade kullanmıştı.

Yaşanan bu utanç verici bu olay sonrası Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocukların yaşadığı psikolojik şiddet olayıyla ilgili açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:“Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.”

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Talha Portekiz’de ülkemizde yaşattığı bu gururla otizmli çocuklara şans verildiğinde ne kadar başarılı olacaklarını herkese kanıtlamış oldu.

AİLELER SEVİNCE BOĞULDU

Dünya şampiyonasında derece elde eden down sendromlu sporcuların aileleri ise büyük mutluluk yaşadı. Çocuklarının antrenmanlarını yaptığı Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde mutluluklarını dile getiren aileler, çok gururlu olduklarını söyledi. Dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Erdem'in annesi Semiha Erdem, “Kocaeli ve Türkiye adına mutluyuz, onurluyuz. Aileleri olarak hep arkalarında olduk. İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk. O benim yol arkadaşım, bu zaman kadar beraber geldik bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. İnan oğlumun bayrağımızı tutup dalgalandırması ve İstiklal Marşını okutmasından dolayı gururlandım ve ağladım. Başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.

“Böyle güzel bir sonuç olacaklarını bekliyorduk”

81 kiloda dünya şampiyonu olan Doğukan Çoşar'ın annesi Naciye Çoşar, oğlunun başaracağına her zaman inandığını ifade ederek, “Biz Doğukan ile birlikte üç senedir spora devam ediyoruz. Doğukan ile birlikte üç senedir aksatmadan Kağıtspor'un antrenmanlarına geliyoruz. Disiplinli ve çalışması çok sever. Onu artık tüm Dünya tanıyor. Şampiyonaya ilk defa katıldılar. Böyle güzel bir sonuç olacaklarını bekliyorduk. Doğukan ben diğer üç çocuğum gibi normal çocuk olarak yetiştirdim. Onu hiçbir zaman onlardan ayırmadım” diye konuştu.

“Sonunda başarı sağladı”

66 kiloda dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal'ın annesi Evşen Topal ise “Mehmet Can doğduğundan bu yana bizim mutluluğumuz. Onu çok seviyoruz. Mehmet Can 10 yaşından bu yana sporla uğraşıyor. Sonunda başarı sağladı. Mehmet Can'ın sporun diğer branşlarında birçok başarısı bulunuyor. Son üç yıldır Judo ile uğraşıyordu. Şimdi de dünya ikincisi oldu” şeklinde konuştu.