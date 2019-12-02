Umduğunu değil bulduğunu atan kazandı!

Trabzonspor kazanmak için tüm şartları olgunlaştırmasına rağmen Galatasaray’a 1 puanı verdi ama bazı tespitleri de doğru yerden yapmak lazım. Kayıp olarak görülen bu maçta kaybın nedenlerini doğru sıraya koymak lazım. Nedir bu nedenler;

1- Her şeyden önce bir defa Ünal Karaman’ın takımı maç tutma oyununu be ce re mi yor. Suyun üzerinde yürümeye çalışmanın anlamı yok. Bu durum geçen yıl Kadıköy’deki Fenerbahçe maçından beri böyle. Yenilemez bir hastalık bu ve onunla yaşamak zorundasın.

2- Bu sezon Süper Lig’in öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takımı Trabzonspor. İçeride dışarıda fark etmiyor. 13 haftanın 5’inde öne geçip maçın sonunu görememiş ve 11 puan bırakmış bir takım için Galatasaray kaybı sürpriz değil.

3- Maçı bitirecek, Galatasaray’ın henüz ortada olmayan direncini kıracak en önemli olay Ömer Bayram’ın Pereira’ya attığı tokattı. Oyun kuralları çerçevesinde kırmızı kartın çıkmaması akıl almaz bir karar. 10 kişi kalmış Galatasaray’a karşı Trabzon maçı orada koparabilirdi.

4- Ali Palabıyık’ın tüm doğru-yanlış kararlarını olmamış kabul edip 90 dakikaya o gözle bakarsak da Trabzon’un bu kadar gol kaçırdığı bir maçı kazanamamış olmasını gayet normal karşılarım. 2-0’ı 3-0’ı çok rahat bulabileceğin maçta atamamanın bedeli ödendi.

İÇGÜDÜSEL TAVIR…

Maçtan önce saatlerce ‘1-0’dan sonra nasıl oynanmamalı’ dersi verilse Trabzonspor yine böyle oynardı. Çünkü bu içgüdüsel bir tavır. 2’nin gelmediği her dakika Galatasaray baskıyı bir seviye yukarıya çıkardı. Baskıyı kıramayınca da ister istemez skora yaslanma mantığı devreye girdi Trabzonspor’da.

Ünal Karaman’ın bu baskıya reaksiyonu libero oynayan Hosseini’yi kenara alıp hücumu Ekuban ile çoğaltmak oldu. Çünkü takımı oyunu ileriye taşıyamıyor, taşıdığında da eksik kalıyordu.

Bu hamle zaman zaman başarılı oldu ama limitleri tükenen Galatasaray skoru bulmak için hem reaksiyon gösteren hem de rakip sahada kaliteli pas yapan bir oyuna döndü.

Sonuç olarak ‘umduğunu’ atamayan Trabzon’a ‘tek bulduğunu’ atan Galatasaray moral olarak inanılmaz ihtiyaç duyduğu 1 puanı kazanç olarak yazdı.

Trabzonspor her şeye rağmen ligin en heyecan veren takımı. Oyun karakteri oturmuş ve ne yaptığını bilen bir ekip. Bu imajından zerre bir şey kaybetmiş değiller. Ama şampiyonluk için puan tablosuna bakmak istiyorlarsa en azından devre arasına kadar puan verme cömertliğine son vermeli.

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