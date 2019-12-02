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Trabzonspor’un son dakika kabusu! Tam 11 puan…
Trabzonspor

Trabzonspor’un son dakika kabusu! Tam 11 puan…

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 11 puan kaybetti.

2 Aralık 2019 13:34

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.

Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.

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Trabzonspor deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6’da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor’un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa – Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor – Gençlerbirliği: 2-2

Sivasspor – Trabzonspor: 2-1

Başakşehir – Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor – Galatasaray: 1-1

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Son güncelleme 13:34 | 2 Aralık 2019
trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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