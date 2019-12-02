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Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı: 31’i tekrar edilmeliydi!
Süper Lig

Süper Lig’in penaltı raporu yayınlandı: 31’i tekrar edilmeliydi!

BeIN Sports'ta yayınlanan beIn Manşet programında 'Süper Lig'in Penaltı Raporu' yayınlandı. Rapora göre geçerli sayılan 47 penaltının 31'inin tekrar edilmesi gerekiyordu. Rakamları yorumlayan Mehmet Demirkol, '' Fenerbahçe golü atmasaydı, penaltı tekrar edilmezdi' ifadelerini kullandı.

2 Aralık 2019 19:39

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports, beIN Manşet programında ‘Penaltı Raporu’ yayınladı.

Rapora göre; Süper Lig’de 47 + 2 penaltı kullanıldı. ‘+2’ ibaresi, tekrarlanan penaltılar için belirtildi. Buna göre geçerli sayılan 47 penaltının 31’inde futbolcular ‘Ceza sahası ihlali’ gerçekleştirdi. 31 penaltının 20’sinde kaleciler de ihlalde bulundu.

47 penaltının sadece 16’sı nizami bir şekilde atıldı. Kurallara göre tekrarlanması gereken penaltı adeti 31 iken sadece 2 tanesi tekrarlandı.

“F.BAHÇE GOL ATMASAYDI, TEKRARLANMAYACAKTI”

beIN Manşet yorumcusu Mehmet Demirkol, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Süper Lig’de 47+2 penaltı kullanılmış. Tekrarlanması gereken 31 penaltı var. Sadece 2 penaltı tekrarlanmış. İddiam şu; Fenerbahçe golü atmasaydı, bu penaltı da tekrarlanmayacaktı” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 19:39 | 2 Aralık 2019
Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL penaltı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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