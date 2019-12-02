Sonucu hakem belirledi

Trabzonspor, iyi futbola rağmen istediği 3 puanı alamadı. Takım performansı olarak G.Saray'dan daha üstün olmasına rağmen galibiyeti koruyamadı. Bunun nedenlerine bakacak olursak;

1- Futbolun gizli silahı olan dönen topların hepsini Galatasaray kazandı. Trabzonspor'un defansı iyi olmasına rağmen dönen toplara Obi Mikel, Hosseini ve Sosa sahip olamayınca G.Saray, baskın hücumlarla oyunun hâkimi oldu.

2 – Trabzonspor, her iki kanadı da iyi kullandı. Pereira'nın final paslarındaki isabetsizlik oranına, Yusuf Sarı'nın beceriksizliği eklenince akınlar sonuçsuz kaldı. Sörloth ve Nwakaeme iyi oynamalarına rağmen net pozisyonları biri hariç değerlendiremedi.

3 – Kalecisi, defansı, forvet hattı başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen Mikel, Hosseini ve sonradan oyuna giren Doğan'ın yeterince rakibe baskı yapmayışı Trabzon'u 3 puandan etti.

Galatasaray’a gelince;

1- Nzonzi, Lemina ve Belhanda ile dönen topları kazanarak topa sahip oldu.

2- Mariano ve Nagatomo ile mükemmel kanat organizasyonları yaptılar.

3- En zayıf bölge forvet hattıydı. Şampiyonluğa taşıyabilecek kapasitede değiller.

Ali Palabıyık, kötü maç yönetti. Yine büyük hatalar yaptı, Ömer Bayram'a kırmızı gösterebilseydi müsabaka farklı sonuçlanabilirdi.

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