Shane Larkin Euroleague’in kasım ayı MVP’si oldu

Anadolu Efes’in ABD’li basketbolcusu Shane Larkin, Euroleague’de kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 5 maçını kazanan Anadolu Efes’te sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Shane Larkin`den tarihi performans! Lacivert-beyazlı takımın, THY Avrupa Ligi`nde Bayern Münih`i 104-75 yendiği maçta 49 sayı üreten ABD`li basketbolcu, bu organizasyonda bir müsabakada en fazla sayı atan oyuncu olma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

ABD’li basketbolcu, kasım ayında çıktığı 5 maçta 26,2 sayı, 4,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. Kasım ayında maç başına 30,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Larkin, Bayern Münih’e karşı 49 sayı atarak Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.