Serbest tırmanışçı Brad Gobright hayatını kaybetti

Meksika’da bulunan El Potrero Chico kireç taşı kayalıklarına tırmanış yapan Brad Gobright ile Aidan Jacobson ikilisi tırmanışları sırasında yaklaşık 300 metre yükseklikten yere düştü.
Daha kısa bir mesafeden düşen Jacobson, düşüş sırasında çalılığa takılması sayesinde yalnızca bacağından sakatlanırken dünya rekortmeni arkadaşı Brad Gobright hayatını kaybetti. İkilinin tırmanışlarında uyguladıkları teknik sebebiyle birbirlerine bağlı oldukları ve bu şekilde birbirlerine karşı ağırlık görevi gördükleri belirtiliyor.
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These are some shots taken on the desert road trip I took last week. The trip was ten days long and we sampled different types of climbing. Long, short, winggate, solidified mud, exposed calcite, scary basalt. We climbed trad, sport and even bouldered. Some times it was very hot and other times it was very cold. We slept in the dirt, the back of vans and fancy hotel rooms. At times things got very chaotic but at other times it was calm and silent as I stared off into the vast openness. The trip wasn't really about projecting and sending hard. It was more about getting variety in a relatively short amount of time. I hadn't taken a trip like this in a really long time and it was actually a very refreshing experience. I'm teaming up with @gramicci_climb to make a short film about the trip. Pic 1: The Six Star Crack @tradisplaid Pic 2: Castleton Tower Pic 3: @alicehafer on Castleton Tower Pic 4: @maison.deschamps in The Fisher Towers Pic 5: @maison.deschamps Pic 6: Monument Valley. @evolv_worldwide @frictionlabs
Gobright’ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşıldı. İkili tırmanışlarını Meksika’nın kuzeyinde bulunan El Potrero Chico, El Sendero Luminoso’da gerçekleştiriyordu.
Serbest tırmanış alanında ismini 2017 senesinde kırdığı hız rekoruyla duyuran Gobright 31 yaşındaydı.