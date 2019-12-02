Serbest tırmanışçı Brad Gobright hayatını kaybetti

Meksika’da bulunan El Potrero Chico kireç taşı kayalıklarına tırmanış yapan Brad Gobright ile Aidan Jacobson ikilisi tırmanışları sırasında yaklaşık 300 metre yükseklikten yere düştü.

Daha kısa bir mesafeden düşen Jacobson, düşüş sırasında çalılığa takılması sayesinde yalnızca bacağından sakatlanırken dünya rekortmeni arkadaşı Brad Gobright hayatını kaybetti. İkilinin tırmanışlarında uyguladıkları teknik sebebiyle birbirlerine bağlı oldukları ve bu şekilde birbirlerine karşı ağırlık görevi gördükleri belirtiliyor.

Gobright’ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşıldı. İkili tırmanışlarını Meksika’nın kuzeyinde bulunan El Potrero Chico, El Sendero Luminoso’da gerçekleştiriyordu.

Serbest tırmanış alanında ismini 2017 senesinde kırdığı hız rekoruyla duyuran Gobright 31 yaşındaydı.