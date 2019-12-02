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Roberto Mancini: ‘Maçlar sahada oynanır’
Milli Takımlar

Roberto Mancini: ‘Maçlar sahada oynanır’

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini: "Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum"

2 Aralık 2019 14:59

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde yer aldıkları A Grubu’nun rakipleri itibarıyla yansıtıldığı gibi kolay bir grup olmadığını ama iyimser olabileceklerini belirtti. 19 Kasım 2019 A`dan Z`ye EURO 2020 rehberi... Favori kim? Maçlar nerede? Nasıl bilet alınır? A Milli Futbol Takımımız Euro 2020`ye katılma hakkı kazandı. Peki turnuva ile ilgili neler biliyoruz? 30 Kasım`daki EURO 2020 kurası öncesi, sizler için bir organizasyon rehberi hazırladık... İlgili Haberi Oku

Radio 1’de sabah programına katılarak, Romanya’nın başkenti Bükreş'te cumartesi günü çekilen Avrupa Şampiyonası kuralarını değerlendiren Mancini, “Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz.” dedi.

Mancini, “Grubumuzdaki 3 takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Bize karşı alacakları yenilgileri normal değerlendirebilirler. Üç takım da iyi ve genç oyunculardan kurulu. Türkiye, kendi grubunda Fransa'dan 4 puan aldı. İsviçre, rahatsız edici, çünkü bizi iyi tanıyorlar. Premier Lig'de oynayan oyuncularıyla Galler sürpriz yapabilir. Maçlar sahada oynanır.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:59 | 2 Aralık 2019
euro 2020 galler İsviçre italya roberto mancini türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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