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Süper Lig

Rıdvan Dilmen çok tartışılan pozisyonu yorumladı! ‘İnsanların aklıyla alay etmesinler’

Beşiktaş Kayserispor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluşun çok konuşulan pozisyon yerine ofsayt anının görüntüsünü ekrana vermesine tepki göstererek, ''Ofsaytı merak etmiyoruz ki, bari onu göstermesin. İnsanların aklıyla alay edilmesin'' ifadelerini kullandı.

2 Aralık 2019 22:06

Süper Lig’in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u ağırladı. Siyah beyazlıların henüz ilk yarıdan 3-0 öne geçtiği maçta yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş’ın Gökhan Gönül’le bulduğu ikinci golde Caner’in ortasında topun tamamının oyun alanı çizgisini geçip geçmediği VAR’da incelenirken hakem Ümit Öztürk kendisine bildirilen karar üzerine golü geçerli saydı.

NTV’de maçı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen çok konuşulan pozisyon ile ilgili ‘İnsanların aklıyla alay edilmesin’ ifadelerini kullandı. 30.dakikada Caner Erkin’in sol çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi vuran Gökhan Gönül’ün şutu savunmaya da çarparak ağlara gitmişti. Caner’in ortasından önce topun aut çizgisini geçtiğini söyleyen Kayserisporlu futbolcular golün ardından hakem Öztürk’e uzun süre itirazlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen %100 Futbol programında pozisyon ile ilgili olarak, ”İnsanların aklıyla alay edilmesin. Caner Erkin’in topu çıktı mı çıkmadı mı görelim. Ofsaytı merak etmiyoruz ki, bari onu göstermesin. Caner Erkin’in pozisyonunun çıkıp çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler” ifadelerini kullandı.

02 Aralık 2019 Beşiktaş Kayserispor maçında tartışmalı karar! Gökhan Gönül`ün golünde... Beşiktaş`ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin bulduğu ikinci gol tartışmalara neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:10 | 2 Aralık 2019
beşiktaş kayserispor rıdvan dilmen
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