Nagatomo’dan altın gol

Futbolcuların en sevdiği hava vardı, Trabzon'da… Hafif, ara sıra artan yağmur, mükemmel zemin, tıklım tıklım dolu tribünler… Bu resimden ne beklersiniz? Nefis bir maç… Galatasaray, mevcut kadrosunun içinde, en iyi onbiriyle sahadaydı. Ev sahibi, sakatlıklardan muzdarip, ama kulübesinde Ekuban ve Sturridge var. Antrenman eksikleri olmasa, Ünal Karaman'ın banko oynatacağı oyuncular…

Galatasaray kontrollü başladığı oyunda, ilk onbeş dakikadan sonra, rakip yarı sahada daha fazla gözüktü, etki yoktu, istek vardı. Sarı-kırmızılıların bu görüntüsü çok kısa sürdü, zaten… Savunmanın önünde oynayan Hosseini, mecburiyetten görev yaptığı orta alanda normal olarak mimar olamadı, sadece iyi mücadele etti. Mariano ve Nagatomo, hücum anlayışında riske girmemeyi tercih ederken, Trabzonspor sol kanat oyuncusu Novak'ı çok aradı. Bu tip büyük maçlarda gidişatı orta sahalar belirler, ama oyun sıkışınca pozisyon sayıları azalır.

Futbol adına çok şey beklediğim maçın seyri, ilk yarıda çok zevk vermezken, ikinci yarıdaki tempo, mutlaka seyircileri mutlu etmiştir. Sörloth, on üçüncü maçında sekizinci golünü atarken, Sosa usta, çok iyi orta yaptı. Trabzonspor'un golden sonra kapanmasıyla, Galatasaray riskli oyuna döndü. Bu oyunda, ya ikinci golü yersiniz, ya da istediğiniz puanı alırsınız veya mecburiyetten futbola başladığı yıllarda santrfor olan Adem'le, gol yollarında etkisiz kalıp kaybedersiniz… Nagatomo tam bir samuray gibi en kritik anda ortaya çıktı ve Galatasaray'ın ilerde çok işine yarayacak gole imza attı… Bu gol bence tam bir hayat öpücüğü oldu Galatasaray için.

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