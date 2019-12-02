MAÇ SONUCU | Verona 1-3 Roma | Serie A 14. hafta

İtalya Serie A 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Verona ile karşılaşan Roma, zor da olsa 3-1 galip geldi ve kritik bir virajı geçmeyi başardı.

Maçın 17. dakikasında Justin Kluivert’ın golüyle 1-0 öne geçen Roma, 21. dakikada Davide Faraoni’nin golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

Ancak ilk yarının son anlarında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Diego Perotti, Roma’nın soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girmesini sağladı.

İkinci yarıda beraberlik için birçok fırsat yakalayan ancak değerlendiremeyen Verona’ya son darbe 90+2’de Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

67. dakikada Cengiz Ünder’in yerine dahil olan Ermeni yıldız, Verona’nın gol aradığı anlarda kontra ataktan bulduğu golle maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Roma puanını 28 yaparken Verona 18 puanda kaldı.