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MAÇ SONUCU | Verona 1-3 Roma | Serie A 14. hafta
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Verona 1-3 Roma | Serie A 14. hafta

İtalya Serie A 14. hafta karşılaşmasında Verona'ya konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçı 3-1 kazandı.

SKOR DIŞ HABER 2 Aralık 2019 00:51

İtalya Serie A 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Verona ile karşılaşan Roma, zor da olsa 3-1 galip geldi ve kritik bir virajı geçmeyi başardı.

Maçın 17. dakikasında Justin Kluivert’ın golüyle 1-0 öne geçen Roma, 21. dakikada Davide Faraoni’nin golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

Ancak ilk yarının son anlarında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Diego Perotti, Roma’nın soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girmesini sağladı.

İkinci yarıda beraberlik için birçok fırsat yakalayan ancak değerlendiremeyen Verona’ya son darbe 90+2’de Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

67. dakikada Cengiz Ünder’in yerine dahil olan Ermeni yıldız, Verona’nın gol aradığı anlarda kontra ataktan bulduğu golle maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Roma puanını 28 yaparken Verona 18 puanda kaldı.

Son güncelleme 00:51 | 2 Aralık 2019
roma serie a verona
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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