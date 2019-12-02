Liverpool’un Uğurcan ısrarı… Rekor rakam!

Trabzonspor’da kaleyi devralan ve gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Uğurcan Çakır’ın taliplileri de artmaya devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında birçok takımın transfer etmek istediği Uğurcan için Premier Lig ekiplerinden Liverpool da devrede. 23 yaşındaki kaleciyi yakından takip eden kırmızıların yetkilileri, bordo-mavili oyuncuyla ilgili sık sık teknik ekibe rapor sunuyor.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un da Alisson Becker’in alternatifi olarak düşündüğü isimler arasında Uğurcan Çakır başı çekiyor.

Liverpool’un Uğurcan için 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü de konuşuluyor.

Eğer transfer 25 milyon Euro’ya gerçekleşirse Uğurcan Çakır, 22.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u geçerek, Türkiye Süper Ligi’nden yurt dışına transfer olan en yüksek bonservis bedelli futbolcu olacak.

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SEZON SONU TRABZONSPOR’UN KAPISI ÇALINACAK

Genç kalecinin menajeri Engin Kırkpınar da geçtiğimiz aylarda Uğurcan’ı izleyen takımlar arasında 3 İngiliz kulübünün olduğunu duyurmuştu.

Ancak Trabzonspor, hedefleri doğrultusunda başarılı eldivenin en azından devre arasında elden çıkarmayı düşünmüyor.

Bu nedenle Liverpool, sezon sonunda Uğurcan Çakır için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Trabzonspor’un kapısını çalacak.