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Kazada ölen hentbolcular için cenaze töreni düzenlendi!
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Kazada ölen hentbolcular için cenaze töreni düzenlendi!

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Göksü Akyel ve 12 yaşındaki sinem Aksu toprağa verildi

2 Aralık 2019 17:23

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, dün, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Göksu Akyel’in cenazesi öğrencisi olduğu Ordu Lisesi’nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam Mahallesi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sinem Aksu’nun cenazesi de 60’ıncı Yıl Ortaokulu’nda düzenlenen törenden sonra Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar Mahallesi’ne götürüldü. Sinem Aksu, kılınan cenaze namazının ardından  gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat’ta çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Son güncelleme 17:23 | 2 Aralık 2019
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