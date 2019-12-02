Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Takım sonuncu olmasaydı erkekler bana bırakmazdı!

üper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı ve transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gözbaşı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘GENİŞ BİR KATILIMLA BENİM OLMAMI İSTEDİLER’

”Ben geçmiş dönemde Erol başkanın davetiyle yardımcı başkan olarak görev almıştım ama yoğunluktan dolayı fazla aktif değildim. Başkan arayışı devam ederken hiçbir erkek görevi devralmak istemedi yoksa kalmazdı bana. Takım zaten sonuncu olmasaydı erkekler bırakmazdı bana. Göreve gelmemizden sonra Kayserispor ligin en sempatik takım oldu. Şehrin büyükleri, belediye başkanları, eski bakanlar geniş bir katılımla benim olmamı istediler. Beni aradılar. Ben işlerimden dolayı çok yoğundum.”

‘TÜRK KADINLARININ EVE KAPATILMADIĞINI GÖSTERMİŞ OLDUK’

”Şehirde ilk defa herkesin fikir birliğine varmış olduğu konu da kabul etmek zorunda kaldım. Yurt dışından önemli basın kuruluşları röportaj yapmak istiyorlar. Ülkemiz Türk kadınlarının eve kapatılmadığını istendiğinde neler yapabileceğini göstermiş olduk, sembol olduk.

‘MENSAH ANNEMİZ BERNA HANIM İLE KARİYERİMİ PLANLARIM DEMİŞ’

”Takımımız şu anda zor durumda. Hala çalışıyoruz. Zor bir görevin altına imzamı attım ama elimden geleni yapacağım. Şu anda tek amacımız takımı ligde tutmak. İyi bir başlangıç yapamadık. Tek tek konuşuyorum. 3 hoca değişti, 3 başkan değişti ve haliyle birçok transfer… Her şey üst üste gelmiş. Oyuncularla diyaloğum iyi. Dil sorunu olmadığı için iletişim kuruyorum. Türkiye-Portekiz İş Konseyi başkanıyım futbolun ülkesinin. Mensah bir röportajında ‘bir teklif gelirse annemiz Berna hanım ile kariyerimi planlarım’ demiş. Ben ona öyle söylemişim çünkü. Böyle moralin bozuk olmaz. Onu o şekilde söylemiş. Hani ben ona demişim. Devre arasına kadar oynayacaksın ya da sonuna kadar oynayacaksın. Ama seni de dinler kariyerini planlarız.”

‘ŞU AN ENERJİMİ PUAN ALMAYA ODAKLIYORUM’

“Bu sene tek galibiyetimizi Fenerbahçe’ye karşı almıştık. Futbolcularımıza da şunu söyledim; ‘Siz İstanbul takımlarını yenmeyi seven bir takımsınız.’ Bizim puana çok ihtiyacımız var. Tabi futbol 90 dakika. Bazen siz iyi oynuyorsunuz karşı takım kazanıyor, bazen de karşı taraf iyi oynuyor ama bir şansla gol buluyorsunuz. Bizim takımımızın da çok puana ihtiyacı olduğu için, canı gönülden puan almayı çok istiyorum. Ancak futbol bu, iyi ya da şanslı olan kazanıyor. Şu an bütün enerjimi pozitif olarak puan almaya odaklıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum.”