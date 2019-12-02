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Hatayspor zirveyi bırakmıyor
TFF 1.Lig

Hatayspor zirveyi bırakmıyor

Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'de zirvedeki yerini korudu.

2 Aralık 2019 21:22

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabakayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri (Anıl Taşdenir dk. 80), Antonio Mrsic, Serdar Güncü, Nermin Hodzıc (Mahatma Otoo dk. 77), Foxi, İbrahim Halil Çolak, Rahmi Anıl (Batuhan İşçiler dk. 69)

Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Alican Özfesli (Rayane dk. 53), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Rodrigues Barbosa dk. 85), Gökhan Karadeniz , Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Furkan Şeker (Idır Qualı dk. 89), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Yedekler: Ömer Alıcı, Loteteka Bokıla, Hamza Gür, Yasin Güreler

Teknik Sorumlu: Bayram Toysal

Goller: Selim Ilgaz (dk. 68) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Ali Tandoğan (dk. 66) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Soner Örnek, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Serdar Güncü, Foxi, Tomislav Glumac, Nermin Hodzic, Vukovic, Okan Alkan (Balıkesirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Gelişen Hatayspor atağında Selim Ilgaz'ın ceza saha içinden attığı şut Oğuzhan Çapar tarafından kornere atıldı.

12′ Hatayspor atağında Mirakan Aydın'ın ceza sahası içinden çektiği şut yan ağlarda kaldı.

28′ Balıkesirspor atağında Mrsic ceza sahası içinden ortaladığı topa Okan Alkan'ın şutu Kaleci Akın Alkan'da kaldı.

38′ Balıkesirspor atağında Mrsic’in ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45′ Hatayspor atağında Selim Ilgaz'ın pasına Gökhan Karadeniz gelişine vurduğu şut kale direğini sıyırarak, auta çıktı.

48′ Balıkesirspor atağında Okan Alkan'ın sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.

55′ Hatayspor atağında Caner Hüseyin Bağ sağ kanattan ceza sahasına girerek attığı şut Kaleci Vukovic'in kontrolünde auta çıktı.

61′ Ani gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde top Foxi’nin önünde kaldı. Müsait durumda Foxi topu auta attı.

GOL! 67′ Hatayspor atağında Gökhan Karadeniz’in pasında buluşan Selim Ilgaz ceza sahası çaprazından attığı sert şutta top Kaleci Vukovic’in bakışları arasında filelerle buluştu. 0-1

83′ Ani gelişen Balıkesirspor atağında Oğuzhan Çapar’ın sert şutunu Kaleci Akın Alkan kornere çeldi.

Son güncelleme 21:22 | 2 Aralık 2019
balıkesirspor hatayspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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