Göztepe ve Başakşehir’e Galatasaray da eklendi! beIN Sports’a tepki!

Galatasaray, Süper Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran beIN Sports’a resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Galatasaray gibi Süper Lig’de mücadele eden Göztepe ve Medipol Başakşehir de beIN Sports’a benzer tepkiler göstermişti.
Deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Marcao’nun kendisine faul yapıldığını iddia ettiği, bordo-mavili ekibin Sörloth ile bulduğu golü grafik olarak paylaştı. Grafikte, beIN Sports’un logosunun bulunduğu bölüme ise “Yayıncı kuruluş logoso” ifadesi kullanıldı. Galatasaray, paylaşıma “Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına “3D” olarak paylaşıyoruz” mesajını da ekledi.
Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına “3D” olarak paylaşıyoruz. pic.twitter.com/pILydMwO3W
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019
Galatasaray daha önce maç içinden görüntüler paylaştığı için yayıncı kuruluş tarafından telif cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Dünyanın önde gelen büyük liglerinin birçoğu, kendi liglerine ait Twitter hesaplarında ve kulüplerin resmi hesaplarında bu videoları paylaşmasına izin veriyor.
Türkiye'de ise henüz Süper Lig'e ait resmi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.