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Göztepe ve Başakşehir’e Galatasaray da eklendi! beIN Sports’a tepki!
Galatasaray

Göztepe ve Başakşehir’e Galatasaray da eklendi! beIN Sports’a tepki!

Göztepe ve Medipol Başakşehir'in beIN Sports'a maç görüntülerini kullanamadıkları gerekçesiyle gösterdiği tepkiye Galatasaray da eklendi.

2 Aralık 2019 18:34

Galatasaray, Süper Lig maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran beIN Sports’a resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Galatasaray gibi Süper Lig’de mücadele eden Göztepe ve Medipol Başakşehir de beIN Sports’a benzer tepkiler göstermişti.

Deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Marcao’nun kendisine faul yapıldığını iddia ettiği, bordo-mavili ekibin Sörloth ile bulduğu golü grafik olarak paylaştı. Grafikte, beIN Sports’un logosunun bulunduğu bölüme ise “Yayıncı kuruluş logoso” ifadesi kullanıldı. Galatasaray, paylaşıma “Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına “3D” olarak paylaşıyoruz” mesajını da ekledi.

Galatasaray daha önce maç içinden görüntüler paylaştığı için yayıncı kuruluş tarafından telif cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

02 Aralık 2019 Göztepe ve Başakşehir`den beIN Sports`a `görüntü` tepkisi! Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Göztepe, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, maç görüntülerini sosyal medyada paylaşamama konusunda yayıncı kuruluş beIN Sports`a sitemde bulundu. İlgili Haberi Oku

Dünyanın önde gelen büyük liglerinin birçoğu, kendi liglerine ait Twitter hesaplarında ve kulüplerin resmi hesaplarında bu videoları paylaşmasına izin veriyor.

Türkiye'de ise henüz Süper Lig'e ait resmi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.

Son güncelleme 18:49 | 2 Aralık 2019
Başakşehir beIN Sports galatasaray göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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