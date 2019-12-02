Göztepe ve Başakşehir’den beIN Sports’a ‘görüntü’ tepkisi!

Süper Lig takımlarından Göztepe ve Medipol Başakşehir, Twitter’da yaptıkları paylaşımla yayıncı kuruluş beIN Sports’a sitem etti.

Antalyaspor’u sahasında 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, “Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy’nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok’a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik” yazarak İngiltere Premier Lig’den eski bir görüntü paylaştı.

İzmir temsilcisi Göztepe ise “Biz de Berkan Emir’in Kasımpaşa’ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz” ifadelerini kullanarak Berkan Emir’in golünün çizimini paylaştı.

İki ekibin de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alırken beIN Sports tarafından nasıl bir hamle yapılacağı merak konusu oldu.

Daha önce Galatasaray maç içinden görüntüler paylaştığı için yayıncı kuruluş tarafından telif cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Dünyanın önde gelen büyük liglerinin birçoğu, kendi liglerine ait Twitter hesaplarında ve kulüplerin resmi hesaplarında bu videoları paylaşmasına izin veriyor.

Türkiye’de ise henüz Süper Lig’e ait resmi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.