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Son Dakika: Kayserispor farkı 2'ye indirdi!
Gökhan Gönül’ün bu sezonki ilk golü
Beşiktaş

Gökhan Gönül’ün bu sezonki ilk golü

Kayserispor ile oynanan mücadelenin 30. dakikasında uzaktan attığı golle Beşiktaş’ın 2-0’ı yakalamasını sağlayan Gökhan Gönül, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

2 Aralık 2019 21:55

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, dakikalar 30'u gösterirken ceza sahasından çok sert bir şut çıkardı ve savunmaya çarpan top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2 yaptı. Bu gol, Gökhan Gönül'ün de siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk golü oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran Gökhan Gönül, ligde tam 23 hafta sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Beşiktaş'taki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı forma altında ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Son güncelleme 21:55 | 2 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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