Fenerbahçe yönetimi ayağa kalktı! İsyan VAR…

Fenerbahçe’nin İzmir'de başlattığı isyanın yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe maçının ardından hakemler konusunda olağanüstü toplandı. Malatya deplasmanında Emre'nin kaçan penaltısının tekrarlanmamasının ardından İzmir'de aleyhe penaltıda atışın tekrar kullanılmasına tepkili olan yöneticiler, “Çifte standart var” görüşünde birleşti. “Kurallar bizim üzerimizde mi test ediliyor?” diye isyan eden yöneticiler, şu yorumu yaptı:

DOĞRU YÖNETENE MAÇ YOK

“Malatya maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, yanlışlığa imza attıktan 6 gün sonra Rizespor-Konyaspor maçında nasıl VAR'da görev alır? Eğer MHK hakemini savunuyorsa Göztepe maçına ne diyecek? Çifte standart uygulanmasaydı golü bulacak ve karşılaşmayı kazanacaktık. Bizim lehimize doğru karar veren hakemler haftalarca maç alamıyor. Aleyhimize hata yapan ise görevine devam ediyor. MHK'nın atamalarında bunlar apaçık ortada.”