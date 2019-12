Federer hayattayken adına para bastırılan ilk sporcu olacak

İsviçre hükümeti, ünlü tenisçi Roger Federer için gümüş hatıra parası bastırılacağını açıkladı. Böylece Federer hayatta olup adına para bastırılan tarihteki ilk sporcu olacak.

Bern’den yapılan açıklamada “Görkemli sportif kariyerinin yanında, Roger Federer İsviçre’yi temsil etmek için eşsiz bir elçi” şeklinde ifadeler yer aldı.

20 İsviçre frangı (173 Türk Lirası) olarak üretilecek gümüş paranın arka yüzünde İsviçreli sporcunun tek el “backhand” vuruşunu simgeleyen silüetin bulunacağı belirtildi. Gelecek ay piyasaya sürülecek hatıra paralarından 95 bin adet bastırılacak. Hatıra parasının ön satışları 2- 19 Aralık arasında yapılacak. Ayrıca 2020’den itibaren Federer için 50 İsviçre frangı (288 Türk Lirası) olarak altın hatıra parası da üretilecek.

Teniste birçoklarına göre tarihin en iyisi konumunda bulunan Ekselansları lakaplı Roger Federer’in 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor. 38 yaşındaki İsviçreli raket halihazırda klasmanda 3. sırada bulunuyor.

Thank you Switzerland and Swissmint for this incredible honour and privilege. #DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019