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Deniz Ateş Bitnel’in hakemlik kariyeri resmen bitti
Süper Lig

Deniz Ateş Bitnel’in hakemlik kariyeri resmen bitti

Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığını ve bu yönde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dilekçesini gönderdiğini açıklayan Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi TFF tarafından da kabul gördü. 2016 yılındaki olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra hızlı bir düşüş yaşayan Bitnel'in hakemlik kariyeri böylece resmen noktalanmış oldu.

2 Aralık 2019 16:19

Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray – Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili 4 oyuncuya çıkardığı kırmızı kartlar ile hafızalara kazınan Deniz Ateş Bitnel’in hakemlik kariyeri resmen bitti.

Söz konusu müsabakanın ardından önce FIFA kokartlı elinden alınan daha sonra B Klasman’a, son olarak da bu sezon Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İl Hakemliği’ne düşüren Bitnel, geçtiğimiz günlerde bir halı saha maçında hakem arkadaşını dövdüğüne yönelik haberlerle gündem olmuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddeden Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılından beri her anlamda büyük zorluklar çektiğini, bunun neticesinde de hakemliği bırakmak için TFF’ye dilekçe gönderdiğini ifade etmişti. Tüm bu yaşananların ardından TFF de bir zamanlar gelecek vadeden hakemler arasından gösterilen Bitnel’in talebini kabul etti.

Böylelikle 37 yaşındaki hakemin kariyeri noktalanmış oldu.

14 Kasım 2019 Olay hakem Deniz Ateş Bitnel kariyerini noktaladığını açıkladı! 2016 yılında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra FIFA kokartı elinden alınan ve il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, hakemliği bıraktığını açıkladı. Bitnel, Yalanlarınızla baş edemedim ama diz de çökmedim dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:19 | 2 Aralık 2019
Deniz Ateş Bitnel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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