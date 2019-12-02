CANLI YAYIN | Beşiktaş 1-0 Kayserispor maçı (ilk yarı oynanıyor)

Beşiktaş Kayserispor maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Ligde son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş seyircisi önünde ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlıyor. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Abdullah Avcı’nın takımı 3 puanı alırsa Fenerbahçe ve Trabzonspor’u geride bırakarak ligde 3. sıraya yerleşecek.

GOL! Beşiktaş’ın 20’inci dakikada Atiba’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu sezon 1 kez ağları havalandıran Atiba ikinci golünü kaydederken takımını Kayseri karşısında öne geçirdi. Beşiktaş bu sezon en erken golünü attı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR İLK 11’LER:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Hasan Hüseyin, Mensah, Emre Demir, Adebayor

15 YAŞINDAKİ EMRE İLK 11’DE

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıktı. Süper Lig’in gol atan en genç futbolcusu olan Emre, Süper Lig’de bu sezon ilk kez maça 11’de başladı. İstikbal mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, “Emre Demir’i bugün ilk 11’de sahaya süreceğim” demişti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

MAÇ KADROSU

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kayserispor maçı saat 20:00’da başladı.. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

REKABETTE 47. MÜCADELE

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7’sini kazanıp, 3’ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri’de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 23 lig maçından 18’ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul’da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

İÇ SAHADA SÜPER LİG’İN EN UZUN SERİSİ

Süper Lig’de evindeki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, ligde iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Buna ek olarak, evindeki son 34 maçta da rakip fileleri havalandıran siyah beyazlılar, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Evindeki son üç maçta gol yemeyen Beşiktaş, Şubat 2016’daki dört maçlık seriden bu yana en uzun gol yememe serisini yaşıyor. Süper Lig’deki son 19 maçının sadece ikisini kazanabilen Kayserispor, bu iki galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı elde etti.

Ligdeki son dokuz deplasman maçını kazanamayan Kayserispor, devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi. Son dört deplasman maçından puansız ayrılan Kayserispor, 11 maçtır dış sahada kalesini gole kapatamıyor. Altıncı haftadaki 4-1’lik Trabzonspor yenilgisinden bu yana Süper Lig’de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu.

Bu sezon ligde Göztepe ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Beşiktaş. Kayserispor ise Gaziantep FK’nın ardından, en az maçta gole kapama yapan ekip. Bu sezon Süper Lig’de deplasmanda maç kazanamayan tek takım Kayserispor, Sivasspor ile birlikte evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri Beşiktaş. Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz’ın gol attığı 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazandı ve rakiplerine mağlup olmadı.