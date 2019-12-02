Burak Yılmaz: Taraftarların desteği tüylerimizi diken diken etti

Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı maçta istikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası Burak Yılmaz yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

”Bugün çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk devre maçı koparttık. İkinci yarı skorun verdiği rahatlıkla ciddiyetten uzaktık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Atiba’nın oyundan çıkarken ki o an destekleri tüylerimizi diken diken etti. Çok eleştirildik. Yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. İç sahadaki oyun gücümüz daha fazla. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Emre Demir kardeşim için çok mutluyum. Bugün Türk futbolu yeni bir oyuncu daha kazanıyor. Ona dikkatli sorumluluk yüklememiz lazım. Daha çok genç çünkü. Kendisini korumamız lazım. Ona başarılar diliyorum. Allah ona sakatlık vermesin. Türk futbolu güzel bir oyuncu daha kazanıyor. Ona yavaş yavaş sorumluluk yüklememiz lazım. Kendisine gözümüz gibi bakmamız lazım. O da beni bekliyor. Yanına gideyim.”

Vodafone Park`ta duygusal anlar! Abdullah Avcı ilk kez... Süper Lig`in 13. haftasında Beşiktaş seyircisi önünde İstikbal Mobilya Kayserispor`u 4-1`le geçti. Maçın ardından bu sezon ilk kez tribünlere çağrılan teknik direktör Abdullah Avcı taraftarların desteği sonrası duygusal anlar yaşadı. İlgili Haberi Oku