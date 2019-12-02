Bülent Uygun: Gittiğim her takım batmış durumda

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş ile oynayacakları kritik maç öncesi TRT Spor’a konuştu.

Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Bülent Uygun, “Beşiktaş karşısında çok zor bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş karşısında futbol oynama için çıkacağız. Güzel, keyifli bir maç bizi bekliyor. Kayserispor’u zor bir sürecin içerisinden çıkarmak için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

“KAPTAN ADEBAYOR OLACAK”

16 yaşındaki genç oyuncuları Emre Demir’in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağı ile ilgili çıkan haberler hatırlatılan Uygun, “Emre Demir’e kaptan gibi düşünmesi ve özgüven kazanması gerektiğini söyledim. Emre Demir bugün kaptan olarak çıkmayacak. Kaptan Adebayor olacak” ifadelerini kullandı.

“BAŞIN DÜŞÜNCE DARA, BÜLENT UYGUN’U ARA”

Son dönemde gittiği takımların finansal olarak büyük bir çöküş yaşamasıyla ilgili soruya Bülent Uygun, “Benim gittiğim her takım batmış durumda. Benim dipten çıkarmamı bekliyorlar. Başın düşünce dara, Bülent Uygun’u ara gibi bir durum olmuş” ifadeleriyle cevap verdi.

“3-4 FUTBOLCU AYRILMAK İSTİYOR”

Ayrılacağı söylenen ve adı çeşitli takımlarla anılan oyuncularıyla ilgili çıkan haberlerin doğruluğu sorusunu Uygun, “Sözleşmesi devam eden 3-4 futbolcunun ayrılmak istemesi işimizi zorlaştırıyor” sözleriyle cevapladı.

“BERNA BAŞKAN BİZİM İÇİN ŞANS”

Berna Gözbaşı’nın başkan olmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, “Türkiye’nin ilk kadın başkanına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz” cevabını verdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Takım sonuncu olmasaydı erkekler bana bırakmazdı! İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig`in 13`üncü hafta kapanış maçında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçtan önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye`nin ilk kadın futbol kulübü başkanı olan Gözbaşı `Takım son sırada olmasaydı erkekler bana bırakmazdı` dedi. İlgili Haberi Oku