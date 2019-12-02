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Beşiktaş’ın gol anonsu Buket Durmuş’tan
Beşiktaş

Beşiktaş’ın gol anonsu Buket Durmuş’tan

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasının 20. dakikasında siyah-beyazlı ekip Atiba’yla öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan Buket Durmuş’tan geldi.

2 Aralık 2019 21:31

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında Atiba Hutchinson'ın ayağından bulduğu golle öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan Buket Durmuş'tan geldi. 35 yıl sonra protezle yürümeye başlayan ve siyah-beyazlı ekibin karşılaşmasını izlemek için Beşiktaş Park'a gelen Buket Durmuş, Atiba'nın golünün de anonsunu yaptı.

Doğuştan yürüme engeli olan ve ekim ayında protezlerini ilk kez deneyerek bunu sosyal medyadan paylaşan Buket Durmuş, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Buket'in paylaşımına sessiz kalmayan Beşiktaş, genç taraftarını Dolmabahçe'deki ağaçlı yoldan yürüyerek Kayserispor maçına gelmeye davet etti. Mücadeleyi Beşiktaş'ın davetlisi olarak takip eden ve Atiba'nın attığı golün de anonsunu yapan Buket Durmuş, siyah-beyazlı tribünlerden de büyük alkış aldı.

Son güncelleme 21:31 | 2 Aralık 2019
beşiktaş kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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