Beşiktaş Kayserispor maçında tartışmalı karar! Gökhan Gönül’ün golünde…

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Kayserispor ile oynadığı maçta siyah-beyazlı ekibin Gökhan Gönül ile bulduğu ikinci gol, tartışma yarattı. Caner Erkin’in soldan sıfıra inerek yaptığı ortaya sert bir vuruş yapan Gökhan Gönül, takımını 2-0 öne geçiren golü ağlara bıraktı. Kayserispor futbolcuları, Caner’in ortasında topun çizgiden çıktığı yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından gol kararı verdi. Ancak Ümit Öztürk’ün kararı, özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Taraftarın bir kısmı topun aut çizgisi dışından çevrildiğini düşünürken, diğer bir kısmı ise golün nizami olduğunu savundu. Maçın yayıncı kuruluşunun VAR görüntüsü olarak topun çizgiden çıkıp çıkmadığını değil de ofsayt olup olmadığını gösterince soru işaretleri bir kat daha arttı.

Rıdvan Dilmen ise NTV’deki ‘%100 Futbol’ programında pozisyon ile ilgili yaptığı yorumda “Caner Erkin’in pozisyonunda çıkıp çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, pozisyon ile ilgili şu yorumları yaptı:

2. Golümüzü Atan Gökhan Gönül ül golü Gol değil Caner Topu dışardan Çevirdi.. Hakemin Var a gitmesi gerekip golün iptal olması gerekirdi .. — Efe Tetik (@26Efe) December 2, 2019

Gökhan Gönül golünde net şekilde top dışardan çevriliyor VAR'a bakılıyor karar gol. Bu VAR sadece F.Bahçe'ye kurulan tezgahların masası haline gelmiş artık bilerek gözümüze sokuyorlar. pic.twitter.com/N6fYWGQB8z — V İ D İ F E N E R (@vidifenerr) December 2, 2019

#BJKvKAY KESİNLİKLE BU TOP ŞİMDİ DIŞARI ÇIKMADI VE GÖKHAN GÖNÜL GOL ATTI HAKEM CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM pic.twitter.com/ZJ2wGsW877 — Halit Aykut Can KAPLAN (@hackaplan_) December 2, 2019

Caner Erkin in ortaladığı Gökhan Gönül ün gol attığı top aut olmasına rağmen Var dan gol kararı çıktı ; Sitemim Beşiktaş a değil Sitemim lanet olası kurdukları VAR düzenine — Poyraz (@cessas_azlal) December 2, 2019

Caner Erkin topu dışarıdan çeviriyor ve Gökhan Gönül gelip gol atıyor. TİYATROYA DEVAM pic.twitter.com/GjIxCR0IcY — Fenerbahcezeus (@fenerbahcezeus) December 2, 2019