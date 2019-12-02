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Beşiktaş Kayserispor maçında tartışmalı karar! Gökhan Gönül’ün golünde…
Kayserispor

Beşiktaş Kayserispor maçında tartışmalı karar! Gökhan Gönül’ün golünde…

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin bulduğu ikinci gol tartışmalara neden oldu.

2 Aralık 2019 21:00

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Kayserispor ile oynadığı maçta siyah-beyazlı ekibin Gökhan Gönül ile bulduğu ikinci gol, tartışma yarattı. Caner Erkin’in soldan sıfıra inerek yaptığı ortaya sert bir vuruş yapan Gökhan Gönül, takımını 2-0 öne geçiren golü ağlara bıraktı. Kayserispor futbolcuları, Caner’in ortasında topun çizgiden çıktığı yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Ümit Öztürk, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından gol kararı verdi. Ancak Ümit Öztürk’ün kararı, özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Taraftarın bir kısmı topun aut çizgisi dışından çevrildiğini düşünürken, diğer bir kısmı ise golün nizami olduğunu savundu. Maçın yayıncı kuruluşunun VAR görüntüsü olarak topun çizgiden çıkıp çıkmadığını değil de ofsayt olup olmadığını gösterince soru işaretleri bir kat daha arttı.

Rıdvan Dilmen ise NTV’deki ‘%100 Futbol’ programında pozisyon ile ilgili yaptığı yorumda “Caner Erkin’in pozisyonunda çıkıp çıkmadığını iki saat sonra vermesinler. Bize vermesinler de hakeme anında versinler” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, pozisyon ile ilgili şu yorumları yaptı:

Son güncelleme 21:11 | 2 Aralık 2019
beşiktaş kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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