Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta? BJK haftanın kapanış maçında Kayserispor’u ağırlıyor

Süper Lig’de 13. haftanın son maçında Beşiktaş evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Siyah beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi. Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen Siyah-Beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Diaby, Atiba, Elneny, Ljajiç, Caner, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Hasan Hüseyin, Emre Demir,Umut, Adebayor