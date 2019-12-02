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Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta? BJK haftanın kapanış maçında Kayserispor’u ağırlıyor
Kayserispor

Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta? BJK haftanın kapanış maçında Kayserispor’u ağırlıyor

Süper Lig'in 13. haftası kapanış maçında Beşiktaş Kayserispor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı üç puanla kapatmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar Kayserispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda 3. sıraya yerleşecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2 Aralık 2019 16:14

Süper Lig’de 13. haftanın son maçında Beşiktaş evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Siyah beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi. Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen Siyah-Beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Diaby, Atiba, Elneny, Ljajiç, Caner, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Hasan Hüseyin, Emre Demir,Umut, Adebayor

Son güncelleme 16:14 | 2 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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