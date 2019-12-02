Barcelona son nefeste!

İspanya La Liga’nın 15. haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takım Atletico Madrid ve Barcelona, Wanda Metropolitano Stadı’nda karşılaştı. İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta gülen son dakikalarda bulduğu golle Barcelona oldu.

Hem Atletico Madrid’in hem de Barcelona’nın yakaladığı fırsatları değerlendiremediği ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda da gol yollarında etkisiz kalan iki takımın arasında mücadelenin berabere biteceği düşünülürken, sahneye Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi çıktı. Luis Suarez’in asistini 86. dakikada gole çeviren Arjantinli yıldız, takımının zorlu deplasmandan üç puanla çıkmasını sağladı.

Bu galibiyetle puanını 31 yapan Barcelona, bir maçı eksik olmasına rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu. 25 puanda kalan Atletico Madrid ise 6. sırada yer aldı.

Katalonya’daki olayların etkisiyle güvenlik sebebiyle 26 Ekim’den 18 Aralık’a alınan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçından dolayı her iki takımın da bir maç eksiği bulunuyor.

GRIEZMANN’A TEPKİ

Bu arada Atletico Madrid taraftarları, yaz döneminde tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılarak Barcelona’ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann’a büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma başında “Griezamann öl” diye tezahürat eden Atletico Madrid taraftarı, maç boyunca top ayağına her geldiğinde Fransız futbolcuyu ıslıkladı.