Ahmet Kavalcı’dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye: ‘Ben ispat ediyorum, o da etsin’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalara eski yöneticilerden Ahmet Kavalcı yanıt verdi.

Vodafone Park’ta düzenlenen divan kurulu toplantısında konuşan Çebi, “Ümraniye’ye gittik, herkesin kafası önde. Kimse aylarca uğramamış. Ayağa kaldırdık” diyerek eski yönetimden kimsenin Ümraniye’deki tesislerdeki sorunlarla ilgilenmediğini iddia etmişti.

Konuyla ilgili olarak Sözcü Skor’dan Alican Özcan’a konuşan, Eski Başkan Fikret Orman’ın yönetim kurulunda yer alan ve Futbol Takımı Sorumlusu olan Ahmet Kavalcı şu ifadeleri kullandı:

“Ümraniye ve futboldan sorumlu yönetici bendim, başkan isim vermeden şahsıma atıfta bulundu. Oranın sorumlusu bendim. Başkan ‘Ümraniye’ye gittik, hiçbir yönetici buraya uğramamış’ diyor. Ben de diyorum ki, yönetime girdiğim günden itibaren futbol şube sorumlusu olarak, pazar günü seçim gününden bir gün önce, Ankaragücü maçına kadar istifa ettiğimiz halde takımın başındaydım.”

“BEN GİTTİĞİMİ İSPAT EDİYORUM…”

“Bir gün Ümraniye’ye gitmemezlik yapmamışım. Şahitlerim futbolculardır, hocadır, Ümraniye’deki çalışanlardır. Başkan bunu neye dayanarak söyledi. Ben gittiğimi ispat ediyorum, o da ispat etsin. Değil Ümraniye’ye gitmemek, takımımızı kamplarında bile yalnız bırakmadım. Yazık yani. Seçimden iki gün önce açılış yapıldı Ümraniye’de. Başkan da oradaydı. Kimden alıyor bu bilgileri?”

Ahmet Nur Çebi: Her kızdığımda kaçacak adam değilim! Beşiktaş Kulübü`nde konuşan başkan Ahmet Nur Çebi kendisinden önceki yönetimi eleştirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, ``Kulübe gelen en büyük icralar voleybol şubesinde oynayan bir kadın voleybolcudan geliyor. Peki kaç para biliyor musunuz? 2 milyon 900 bin TL. Bu nasıl amatör!`` diyerek tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku