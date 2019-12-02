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SON DAKİKA Adebayor Türkiye’deki son golünü attı! ‘Bugün ayrılıyorum’
Kayserispor

SON DAKİKA Adebayor Türkiye’deki son golünü attı! ‘Bugün ayrılıyorum’

Kayserispor'un yıldız futbolcusu Adebayor, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.

2 Aralık 2019 22:16

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup olan Kayserispor’un tek golünü atan Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın ardından ayrılığı açıkladı. beIN Sports mikrofonlarına konuşan Adebayor “Bugün Kayserispor’dan ayrılıyorum. Ama kalbim hep Kayserispor ile olacak” dedi.

Ayrılık nedeninin detayları hakkında konuşamayacağını belirten Adebayor “Kayserispor’un toparlanacağını umuyorum. Hocamız ile birlikte bir yükseliş yakalayacaklardır. Kayserispor’un antrenmanlarda, çalışmalarda gittiği iyi bir süreç var. Kayserispor’u her zaman iyi hatırlayacağım” ifadelerini kullandı.

02 Aralık 2019 Rıdvan Dilmen çok tartışılan pozisyonu yorumladı! `İnsanların aklıyla alay etmesinler` Beşiktaş Kayserispor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluşun çok konuşulan pozisyon yerine ofsayt anının görüntüsünü ekrana vermesine tepki göstererek, ``Ofsaytı merak etmiyoruz ki, bari onu göstermesin. İnsanların aklıyla alay edilmesin`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Kayserispor’dan ayrılma kararı alması için pek çok neden olduğunun altını çizen Adebayor, şunları söyledi:

“İyi sonuçlar alamadık. Zorlu bir süreç yaşadık. Şu anda neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatamam. Yönetimle anlaşmaya vardık. Kayserispor’a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım sürece iyi anılarım oldu. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım. Ayrılma vakti geldi. Türkiye’deki taraftarlara teşekkür ediyorum. Üç yıl boyunca bana çok iyi davrandılar. Onların destekleri beni çok mutlu etti. Belşki yakın zamanda Türkiye’ye dönemeyebilirim. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye başarılar diliyorum. Türkiye’nin iyi yerlere geleceğine inanıyorum.”

Son güncelleme 22:19 | 2 Aralık 2019
adebayor kayserispor
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