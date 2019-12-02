Abdülkadir Ömür sahalara döneceği tarihi açıkladı!

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen Ömür, “Bir hafta sonra tedavi için Almanya’ya gideceğim. Tedavime Berlin’de devam edilecek, yaklaşık 2-3 aylık bir tedavi sürecim var. Mart ayında inşallah oynamaya başlayacağım” ifadelerini kullandı.

Maçı da değerlendirdi

Galatasaray’a karşı iyi oynamadıklarını söyleyen genç futbolcu, “Bizim için iyi bir sonuç değildi. Son dakika golüyle yıkıldık diyebiliriz. Çok üzüldük gerçekten. Çok da iyi oynamadığımız bir gündü açıkçası. Biz daha iyisini yapabilirdik, günümüzde değildik. Berabere kaldığımız için üzgünüz, bizim için kötü bir akşamdı. Umarım haftaya telafisini edebiliriz” dedi. Ahmet Ağaoğlu: 6 milyon Euro`yu neden şimdi vereyim? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon ortaya koyduğu müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli golcü Sörloth`u değerlendiren Ağaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku