2019 Ballon d’Or ödülü Lionel Messi’nin! Ronaldo’yu solladı…

FIFA 2019 Ballon d’Or ödülü Paris’te düzenlenen bir törenle sahibini buldu. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 6. kez prestijli ödülün sahibi oldu. 32 yaşındaki Messi, 2015’ten sonra ilk kez ödüle layık görülürken kendisiyle birlikte 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo’yu da sollamış oldu. Messi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarından sonra 2019’da da büyük ödülün sahibi oldu.

İŞTE BALLON d’Or İLK 4 SIRASINDA YER ALAN İSİMLER:

1- Lionel Messi

2- Virgil van Dijk

3- Cristiano Ronaldo

4- Sadio Mané

Ödülü geçtiğimiz sene kazanan Real Madrid’in yıldız orta sahası Luka Modric bu yıl son 30 isim arasına kalmayı başaramamıştı. Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarında Ballon d’Or ödülünü kucakladı. Geçen yıl ise ilk 3’e bile giremedi.

Artık Juventus forması giyen Ronaldo ise 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında Ballon d’Or kazandı. Törenden önce basına sızan listede ilk 3’e giremeyen ve ancak 4. sırada gözüken Portekizli yıldız törene katılmadı. Ronaldo son 8 yıldır hep ilk 2 isim arasında yer almıştı. Yıldız golcü bu yıl Virgil van Dijk’in ardından 3. sırada kaldı.

Baban 6. kez yılın en iyi futbolcusu seçildiğinde #BallonDor pic.twitter.com/4c6fuF7i0i — SKOR (@SozcuSkor) December 2, 2019

Bu yıl 2. sırada kalan Virgil Van Dijk törende yaptığı açıklamada, “Messi olağandışı bir oyuncu, harika, fantastik. 6. kez kazanıyor. Çok yakındım. Fakat, benden biraz daha iyiydi. Geçen sezon başardıklarımla gurur duyuyorum. Umarım, bunu yeniden yapabilirim ama zor olacak” ifadelerini kullandı.

İLK 10’DA ŞU İSİMLER YARIŞTI:

Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Virgil van Dijk (Alfabetik sıralama)

KADINLARDA YILIN EN İYİSİ MEGAN RAPİNOE

ABD Milli Takımı ile 2019'da Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe yılın en iyi kadın futbolcusu seçildi ve kadınlarda Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu.

LİSTE SOSYAL MEDYAYA SIZDI

Her yıl dünyanın en iyi erkek ve kadın futbolcularının seçildiği Ballon d’Or ödül töreninin öncesinde, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin bir kez daha kazanacağı iddiası medyaya sızdı.

France Football’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilen Ballon d’Or 2019 töreninde, en iyi erkek futbolcu ödülüne dair bir puan listesi sosyal medyaya düştü. Listeye göre ödülü Messi 446 puanla kazanacak, Liverpool forması giyen Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk ondan 64 puan daha az toplayarak ikinci gelecekti.

YILIN EN İYİ GENÇ OYUNCUSU MATTHIJS de LIGT

2019 Ballon d’Or ödüllerinde yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Hollandalı stoper Matthijs de Ligt’in oldu. Törene, Juventus’un yeni transferi Mathijs De Light ve kız arkadaşı Annekee Molenaar damga vurdu. 20 yaşında Ajax’ın kaptanı olan ve Juventus’a 85,5 milyon Euro’ya transfer olan Hollandalı futbolcu, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisiyle ihtişam saçtı.

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— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

YILIN EN İYİ KALECİSİ ALISSON

Yılın en iyi kalecisine verilen Trophy Yashin ödülü, Liverpool’un kalecisi Alisson’un oldu.